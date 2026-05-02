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02.05.2026 13:30:00
Japan just put a ‘Band-Aid’ on the yen. Why high oil prices could soon rip it off.
Concerns about high oil prices are adding to inflation fears in Japan, as the BOJ just moved to rescue the yen from a roughly 40-year low.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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