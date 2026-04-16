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16.04.2026 06:27:49
Japan pledges $10bn to help Asian countries deal with oil crisis
The aid is roughly equivalent to a year's worth of crude oil imports by Asean countries.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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