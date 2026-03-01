|
Japan Pledges to Invest $36 Billion in U.S. Oil, Gas, and Mineral Projects. Here Are 2 Stocks That Could Soar as a Result.
People can argue over where the artificial intelligence (AI) trend is headed, but there's no denying it's currently driving a surge in electricity demand and reshaping the nation's energy grid.We're seeing some of those effects through a pledge from Japan, which plans to invest roughly $36 billion in the U.S. in the opening phase of a broader $550 billion deal.That $36 billion is going to be spread among three projects, but the bulk of it is expected to go toward a proposed natural gas-fueled power plant in Ohio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
