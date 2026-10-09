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09.10.2026 03:38:15
Jay-Z, Serena Williams-backed Kenangan Coffee considering IPO on SGX: CEO
Firm’s CEO says he will like greater clarity on how companies could pursue dual listings in Singapore and on regional exchangesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.