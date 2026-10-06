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06.10.2026 08:48:27
JD Vance Hails Trump’s Red-Dyed Diesel Order to Tackle High Fuel Prices, but Top Oil Analyst Warns It May Not Lower Costs: 'Limited and Uneven'
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,25
|-0,02
|-0,70
|Ölpreis (Brent)
|101,02
|0,70
|0,70
|Ölpreis (WTI)
|89,44
|0,01
|0,01
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