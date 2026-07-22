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22.07.2026 12:50:37

Jim Cramer Warns Oil’s ‘Endless Climb’ Can’t Be Ignored As Brent Hits $95 Amid Stalled Iran Talks

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