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27.03.2026 13:35:00
JPMorgan analyst tempts Scott Bessent’s wrath once more with projections of oil shortages, possibly in California
Asian countries are the first to experience shortages as a result of the effective closure of the Strait of Hormuz but within six weeks the whole world will feel the pinch, JPMorgan calculatesWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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