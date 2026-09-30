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30.09.2026 06:48:04
JPMorgan and Goldman see Middle East oil flows near pre-war levels
Shipments of crude oil have rebounded to 17.5 million barrels a day, or 98% of pre-war levelsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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