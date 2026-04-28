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28.04.2026 15:05:00
JPMorgan Says Oil Prices Still Have Room to Run. Here's What Energy Investors Need to Know.
Oil prices have already soared this year due to the war with Iran. Brent, the primary global oil price benchmark, has surged over 60% to around $100 a barrel, while WTI, the primary U.S. benchmark, is also up more than 60% to around $95 per barrel. While oil prices have risen sharply, an analyst at JPMorgan doesn't believe they're high enough to reflect the war's full impact on the global oil market. Here's what energy investors need to know about the situation. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|110,70
|2,40
|2,22
|Ölpreis (WTI)
|99,28
|2,91
|3,02
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