Tops & Flops 02.08.2026 03:36:11

Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Diese Performance legten die einzelnen Commodities im Juli 2026 an den Tag.

Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im Juli 2026:

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