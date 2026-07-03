Tops & Flops 03.07.2026 03:42:30

Juni 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Juni 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Diese Performance legten die einzelnen Commodities im Juni 2026 an den Tag.

Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im Juni 2026:

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