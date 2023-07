Kabinett berät aktualisierte Nationale Wasserstoffstrategie

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett will am Vormittag die neue Wasserstoffstrategie der Bundesregierung beschließen, die Deutschland auf dem Weg hin zur Klimaneutralität unterstützen soll und vor allem auf grünen Wasserstoff setzt. Dieser aus erneuerbaren Energien produzierte grüne Wasserstoff wird von der Regierung als zentraler Baustein für die Energiewende besonders in der Industrie gesehen. Bis 2030 soll die heimische Herstellung der Elektrolyseleistung auf 10 Gigawatt (GW) verdoppelt werden, wie aus dem Entwurf der aktualisierten Nationalen Wasserstoffstrategie hervorgeht, in die Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Der Großteil von Deutschlands geschätztem Bedarf an Wasserstoff wird laut Bundesregierung aber "dauerhaft" aus dem Ausland importiert werden müssen. Deutschlands Bedarf an Wasserstoff und Wasserstoffderivaten wie etwa Ammoniak und Methanol wird für 2030 auf insgesamt 95 bis 130 Terawattstunden (TWh) geschätzt.

Dabei sollen bis zu 70 Prozent des Bedarfs durch Importe aus dem Ausland in Form von umweltfreundlich hergestelltem grünem Wasserstoff und Wasserstoff-Derivaten gedeckt werden. Die Bundesregierung setzt dabei vor allem auf Importe aus dem sonnenreichen Afrika. Nach 2030 dürfte der Anteil von importiertem Wasserstoff aus anderen EU-Mitgliedstaaten und internationalen Partnerländern noch wachsen, wie es in dem 34-seitigen Bericht heißt. Die Bundesregierung will dazu noch eine gesonderte Importstrategie entwickeln.

"Insbesondere für die bis 2030 anstehenden Transformationen in der Energiewirtschaft, im Verkehrssektor und in der Industrie wird die Nutzung von Wasserstoff und seiner Derivaten eine wichtige Rolle bei der Dekarbonisierung einnehmen. Hierfür müssen - angesichts oftmals langjähriger Investitionszyklen - bereits heute und in dieser Legislaturperiode die Weichen für richtungsweisende Investitionsentscheidungen gestellt werden", heißt es in dem Bericht zur "Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie".

Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, geht davon aus, dass die Weltwirtschaft insgesamt umgebaut wird auf der Basis von erneuerbaren Energien und Wasserstoff.

"Das hat alle Potenziale eine deutlich fairere Welt zu sein als die, die wir auf der fossilen Basis hatten, weil es einfach mehr Länder gibt, die über Sonne und Wind verfügen", sagte er am Vormittag im ZDF-Morgenmagazin.

Leitplanken für private Investitionen

Die Regierung will mit ihrer Strategie nach eigener Aussage verlässliche Leitplanken für private Investitionen in nachhaltige, insbesondere wirtschaftliche, ökologische und soziale Erzeugung, Transport und Nutzung von Wasserstoff, dessen Derivaten und Wasserstoffanwendungstechnologien etablieren.

In ihrer Strategie stellt die Regierung kurzfristige Maßnahmen für das Jahr 2023, mittelfristige Maßnahmen für die Jahre 2024/2025 und teilweise bereits langfristige Maßnahmen bis 2030 vor. Dazu zählt etwa bis 2027/2028 der Aufbau eines 1.800 Kilometer langen Wasserstoffstartnetzes in Deutschland.

So soll erstens der Markthochlauf von Wasserstoff, seinen Derivaten und Wasserstoffanwendungstechnologien deutlich beschleunigt und das Ambitionsniveau entlang der gesamten Wertschöpfungskette massiv gesteigert werden. Zweitens soll eine ausreichende Verfügbarkeit von Wasserstoff und seiner Derivate über heimische Produktion und über Importe sichergestellt werden.

Drittens sieht die Strategie den Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoffinfrastruktur vor, bei der in Deutschland bis 2027/2028 ein Wasserstoffstartnetz mit mehr als 1.800 Kilometern an umgestellten und neu gebauten Wasserstoffleitungen aufgebaut werden soll. Europaweit kämen noch rund 4.500 Kilometer über die sogenannte "European Hydrogen Backbone" hinzu. Bis 2030 sollen alle großen Erzeugungs-, Import und Speicherzentren mit den relevanten Abnehmern verbunden sein.

Anwendung in Industrie und Verkehr

Viertens sieht die Strategie bis 2030 eine Etablierung von Wasserstoffanwendungen in der Industrie, bei schweren Nutzfahrzeugen sowie zunehmend im Luft- und Schiffsverkehr vor. Im Stromsektor soll der Wasserstoff dann zur Energieversorgungssicherheit beitragen durch auf klimaneutrale Gase umrüstbare Gaskraftwerke und durch systemdienliche Elektrolyseure. Zur perspektivischen Nutzung von Wasserstoff in der zentralen und dezentralen Wärmeversorgung würden noch die Rahmenbedingungen im Heizungsgesetz, in der Wärmeplanung sowie im europäischen Gasmarktpaket weiterentwickelt werden.

Fünftens gibt die Wasserstoffstrategie als Ziel vor, dass Deutschland bis 2030 Leitanbieter für Wasserstofftechnologien werden soll. Und sechstens sollen kohärente rechtliche Voraussetzungen auf nationaler, europäischer und möglichst auch internationaler Ebene den Markthochlauf unterstützen, wie es in der Nationalen Wasserstoffstrategie heißt.

"Ziel der Bundesregierung ist es, eine zuverlässige Versorgung Deutschlands mit grünem, auf Dauer nachhaltigem Wasserstoff zu erreichen. Eine direkte finanzielle Förderung der Wasserstofferzeugung ist auf die Erzeugung von grünem Wasserstoff begrenzt", heißt es in dem Bericht. Bis ausreichend grüner Wasserstoff verfügbar sei, werde in einer Übergangszeit der Markthochlaufphase auch kohlenstoffarmer blauer, durch Methanpyrolyse erzeugter türkiser und durch Abfall- und Reststoffe erzeugter oranger Wasserstoff genutzt werden, wie es in der Strategie heißt.