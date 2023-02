Kaffee-Kampfpreis - Aldi setzt die ganze Branche unter Druck

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N24"

Kaffee ist mit teilweise zehn Euro pro Kilo im Supermarkt immer noch teuer. Zu sehr knabbert die Branche noch an den Alt-Verträgen aus der Hochpreisphase am Rohstoffmarkt, und auch der Staat will seinen Anteil. Doch jetzt prescht Aldi mit einem Kampfpreis vor.