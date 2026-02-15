|
15.02.2026 11:16:34
Kaffee zum Kampfpreis: Wird diese chinesische Billig-Kette für LAP zur Gefahr?
Espresso für 99 Cent: Cotti Coffee bringt den chinesischen Kaffeekrieg nach Deutschland. Der Coffee-Shop-Riese aus Peking setzt auf eine radikale Rabattlogik und fordert damit Vorreiter wie LAP heraus. Damit beginnt eine Schlacht um die tägliche Dosis Koffein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
