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25.03.2026 12:43:00
Kakao-Preise sinken - Schokohasen werden trotzdem teurer
Der Schokohase ist diese Ostern im Schnitt 25 Prozent teurer als im vorigen Jahr, ermittelt die Hamburger Verbraucherzentrale. Das überrascht angesichts der Weltmarktpreise für Rohkakao.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Kakaopreis
|2 328,00
|-86,00
|-3,56
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