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19.08.2026 06:35:00
Kanada: Donald Trump pausiert Zölle - und will dafür Öl-Pipeline
Der US-Präsident hat die angedrohten 50-Prozent-Zölle gegen Kanada in letzter Minute ausgesetzt. Als Bedingung pocht er auf die Wiederbelebung eines umstrittenen Pipelineprojekts.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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