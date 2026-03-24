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24.03.2026 16:39:43
Karosserie aus Walliser Aluminium: BMW zeigt seine «Neue Klasse»
Ein neues Elektro-SUV, ein Walliser Aluminiumwerk und eine Schweizer Tochtergesellschaft mit über fünfzig Jahren Geschichte: Zum Marktstart des neuen BMW iX3 zeigt sich, wie eng der Autobauer mit der Schweizer Wirtschaft verwoben ist. finews war dabei.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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