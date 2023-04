Kartellwächter geben grünes Licht für Wasserstoff-Projekt Get H2

FRANKFURT (Dow Jones)--Die geplante Netzinfrastruktur für Wasserstoff in Nordwestdeutschland im Rahmen des Projekts Get H2 kann umgesetzt werden. Das Bundeskartellamt gab grünes Licht für die Kooperation der Ferngasnetzbetreiber Nowega, Open Grid Europe und Thyssengas. Das gewählte Zugangsmodell sei als effizientes Nutzungs- und Abrechnungssystem bereits im Gasbereich etabliert, erklärte die Wettbewerbsaufsicht in Bonn. "Dies sichert den diskriminierungsfreien Zugang zum Netz und vermeidet mögliche Wettbewerbsschäden im Bereich der Erzeugung und des Vertriebs von Wasserstoff."

Im Rahmen von Get H2 soll in mehreren Schritten ein Wasserstoffnetz für die Versorgung der Industrie entstehen, das von Lingen im Emsland bis in das Ruhrgebiet und von der niederländischen Grenze bis nach Salzgitter reicht. Teilweise werden dafür bestehende Gasfernleitungen umgestellt.

