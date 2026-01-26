|
26.01.2026 13:11:20
Kazakhstan oil output plunges as Ukraine's drones hit Russia
Kyiv's attacks on Russian oil terminals and refineries may damage their enemy, but they are also having an impact on other economies such as Kazakhstan's and risk alienating allies.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|65,81
|-0,48
|-0,72
|Ölpreis (WTI)
|60,92
|-0,15
|-0,25