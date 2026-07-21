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21.07.2026 18:53:28
Kazakhstan stops sending oil to key Russian terminal after Ukrainian tanker attacks
Shutdown of CPC pipeline could remove another 1mn barrels a day from the marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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