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02.08.2026 23:23:17
Kein Comeback des Tankrabatts: Söder erwägt CO2-Preis-Absenkung statt 12-Uhr-Regel an Tankstellen
Nach Auslaufen des Tankrabatts steigen die Benzinpreise wieder über die Zwei-Euro-Marke. Dass Tankstellen nur einmal am Tag die Preise erhöhen dürfen, führe zu keiner spürbaren Entlastung, mahnt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Autofahrer will er mit anderen Maßnahmen entlasten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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