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26.11.2026 16:20:59
Kein Schutz in der Krise: 2026 wird für Gold ein Jahr zum Vergessen
Gold ist seit Januar um rund ein Drittel abgestürzt. Ein Teil der Erklärung liegt ausgerechnet in der Rally, die den Preis zuvor auf Rekordhöhen getrieben hatte. Nun zeigt sich, wie schnell Anleger den vermeintlich sicheren Hafen verkaufen, wenn sie anderswo Geld brauchen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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