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Gegenbewegung am Ölmarkt 25.08.2026 15:42:00

Keine Iran-Maßnahmen der USA: Ölpreise setzen Abwärtstrend fort

Keine Iran-Maßnahmen der USA: Ölpreise setzen Abwärtstrend fort

Die Ölpreise sind am Dienstag trotz der Drohung von US-Wirtschaftssanktionen gegen den Iran deutlich gefallen.

Nachdem es im frühen Handel mit den Notierungen nur leicht nach unten gegangen war, bauten sie die Verluste im Tagesverlauf kräftig aus. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 89,18 US-Dollar gehandelt und damit mehr als drei Prozent niedriger als am Vortag.

Nach einem deutlichen Preisanstieg in der vergangenen Woche zeigt sich seit Montag eine Gegenbewegung am Ölmarkt. Eine mit Spannung erwartete Rede des US-Finanzministers Scott Bessent lieferte am Montagabend keine konkreten Maßnahmen, mit denen die USA den Kriegsgegner Iran stärker unter Druck setzen will. Zuvor hatte die US-Regierung von einem "Wirtschaftskrieg" gegen das Land gesprochen und damit gedroht, den Iran komplett von der Weltwirtschaft zu isolieren.

Die Ankündigung eines Wirtschaftskriegs habe für viel Wirbel am Ölmarkt gesorgt, sagte Anlagestratege Haris Khurshid vom Hedgefonds Karobaar Capital. Die jüngsten Aussagen aus den Reihen der US-Regierung würden aber keinen unmittelbaren Schock für das physische Angebot auf dem Ölmarkt darstellen.

"Die von US-Präsident Donald Trump großspurig angekündigten weitreichenden Sanktionen gegen den Iran blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück", kommentierte Carsten Fritsch, Rohstoffanalyst bei der Commerzbank. Vielmehr habe der US-Finanzminister auf die Verkündung von Sekundärsanktionen gegen Käufer von iranischem Öl verzichtet. Diese würden lediglich weiter als Drohung im Raum stehen, sagte Fritsch.

Am Ölmarkt bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten das bestimmende Thema. Die Aussicht, dass der Transportweg für Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus weiter blockiert bleibt, hatte die Ölpreise in der vergangenen Woche deutlich steigen lassen. Seit Beginn des Jahres ist der Rohstoff um etwa 50 Prozent teurer geworden.

/jkr/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

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