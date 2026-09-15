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15.09.2026 11:57:19
Key U.S. Bond Rate Near 20-Year High as Oil Prices Keep Climbing
The 10-year Treasury yield breached levels last seen in 2007, with intensifying worries about energy-driven inflation contributing to bond investors’ angst.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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