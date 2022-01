Kirkland Lake Gold: Stark

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Fusion zwischen Agnico Eagle und Kirkland Lake Gold rückt näher. Für das Schlussquartal 2021 meldet Kirkland Lake Gold noch einmal eine Rekordproduktion. Im vierten Quartal hat der Konzern 380.472 Unzen produziert. Der Produktionsanstieg geht hauptsächlich auf die Detour Lake Mine zurück. Dort lag die Produktion bei 210.980 Unzen. Auch Macassa entwickelt sich gut. Die Mine in Kanada hat im dritten Quartal 61.336 Unzen produziert.Für das Gesamtjahr beläuft sich die Produktion auf 1,43 Millionen Unzen, 5 Prozent mehr als noch 2020. Damit konnte Kirkland Lake die eigene Prognose übertreffen. Diese lag bei 1,35 bis 1,40 Millionen Unzen. „Wir haben das Jahr 2021 mit einem Rekordquartal abgeschlossen, das von einer Rekordproduktion bei Detour Lake, einem starken Jahresausklang bei Macassa und einer höheren als geplanten Produktion bei Fosterville angetrieben wurde", erklärt CEO Tony Makuch. Damit dürfte sich das Buch Kirkland Lake schließen. Der Zusammenschluss mit Agnico Eagle soll voraussichtlich Ende Januar bis Mitte Februar abgeschlossen sein. Anschließend soll eine Prognose für die neue, gemeinsame Firma veröffentlicht werden.Das Sorgenkind für das kommende Jahr scheint Macassa zu werden. Aktuell geht Kirkland Lake davon aus, dass die Produktion im laufenden Jahr unter dem Dreijahresplan bleiben wird. Das Problem scheinen Lieferengpässen bezüglich der Batterien zu sein, da die Transportflotte auf Macassa bereits auf batteriebetriebene Fahrzeuge umgestellt ist.Doch auch wenn Macassa leicht hinter den Erwartungen liegt, so wird die neue Agnico Eagle nach der Übernahme von Kirkland Lake zu einer der interessantesten Goldgesellschaften auf dem Kurszettel. Der Konzern katapultiert sich mit der Übernahme auf Rang 3 der größten Goldproduzenten – hinter Newmont und Barrick Gold. Der Vorteil von Agnico: Alle Minen liegen in sicheren politischen Regionen. Einzig die Assets in Mexiko kann man vielleicht als etwas unsichere politische Gegend einordnen. Das Papier dürfte weiterhin mit einem Bewertungsaufschlag zur Peer Group gehandelt werden.Wer das Einzelinvestment in Goldminen scheut, für den bietet sich der Best of Gold Miners Index an. Mit dem Indexzertifikat DA0AAY können Anleger den Index praktisch eins zu eins nachbilden.