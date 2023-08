Klimaneutral bis 2040: Uniper kehrt Kohle und Erdgas den Rücken

Bislang basiert das Geschäftsmodell von Uniper vorrangig auf Erdgas. Doch damit soll schon bald Schluss sein. Nach der Rückkehr in die schwarzen Zahlen will der krisengeschüttelte Konzern acht Milliarden Euro in klimafreundlichere Technik investieren. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel