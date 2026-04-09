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09.04.2026 09:20:45
Knapp unter 100 Dollar: Ölpreise klettern trotz Waffenruhe nach oben
Mit der zweiwöchigen Waffenruhe soll auch die Straße von Hormus wieder für den internationalen Schiffsverkehr geöffnet werden. Die Ölpreise sanken kurz nach der Verkündung deutlich. Jetzt geht es aber bereits wieder in die umgekehrte Richtung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
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