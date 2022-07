Kohle, Strom, Benzin: Wie die Dürre den Energienotstand verschärft

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Spiegel Online"

Weil in Europa ergiebige Niederschläge ausbleiben, fallen die Pegel der großen Flüsse. Binnenschiffe fahren mit weniger Fracht. An manchen Meilern kommt weniger Kohle an, anderen fehlt das Kühlwasser. Energieversorgern bleibt nur ein Ausweg.