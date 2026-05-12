|
12.05.2026 16:13:13
Korrektur zunächst nicht möglich: Shell verkauft Diesel wegen eines Fehlers zu günstig
Aufgrund der Auswirkungen des Iran-Krieges dürfen Spritpreise an Tankstellen aktuell nur einmal am Tag erhöht werden. Bei Shell führt ein Eingabefehler deswegen dazu, dass zahlreiche Tankstellen in Deutschland Diesel billiger als gewollt anbieten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|1,97
|0,00
|0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt unter 24.000 Punkten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigten sich am zweiten Handelstag der Woche schwach. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.