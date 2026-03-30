|
30.03.2026 14:01:23
Kraftstoffe und Heizöl teuer: Iran-Krieg treibt deutsche Inflationsrate im März auf 2,7 Prozent
Die durch den Iran-Krieg stark gestiegenen Ölpreise schlagen auf die Verbraucherpreise in Deutschland durch. Die Inflationsrate schnellt im März auf 2,7 Prozent nach oben, von 1,9 Prozent im Februar, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Heizölpreis
|120,73
|1,85
|1,56
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert weiter: ATX etwas schwächer -- DAX unentschlossen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt findet keine klare Richtung. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.