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20.03.2026 16:08:50
Krieg treibt Öl- und Spritpreis: Trumps Großspender kassieren, Trumps Wähler zahlen drauf
Während Millionen Amerikaner sich an der Zapfsäule über steigende Preise ärgern, streichen US-Ölförderer riesige Zusatzgewinne ein. Am meisten profitieren einige Öl-Tycoons, die zu den wichtigsten Unterstützern von Präsident Trump gehören.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|112,19
|4,60
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|Ölpreis (WTI)
|98,23
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