|
12.01.2026 09:37:25
Krisen treiben Kurs an : Goldpreis erklimmt neues Rekordhoch
Die globalen Entwicklungen sorgen für Entwicklungen bei den Edelmetallen: Sowohl für Gold als auch bei Silber geht es kurstechnisch nach oben. Bei Platin und Palladium ziehen ebenfalls die Kurse an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 591,42
|81,61
|1,81