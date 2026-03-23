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23.03.2026 12:37:02
Krisenwährung in der Krise: Goldpreis stürzt in historischem Ausmaß ab
Gold gilt als Schutz für Anleger in Krisenzeiten. Dennoch rauscht der Preis nach den Angriffen auf den Iran in die Tiefe - und der Absturz gewinnt weiter an Dynamik.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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