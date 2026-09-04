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04.09.2026 08:12:50
Kupfer, Lithium, Seltene Erden: Studie: Europäer horten Schrott im Wert von 65 Milliarden Euro
Allein Hunderte Millionen alter Smartphones sollen sich in Besitz von EU-Bürgern befinden. Die wertvollen Rohstoffe darin haben einen hohen Milliardenwert. Doch um sie zu gewinnen, braucht es laut einer Studie Maßnahmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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