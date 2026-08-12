|
12.08.2026 07:48:00
Kupfer-Aus: Neues Gutachten widerspricht rechtlichen Bedenken
Ein neues Gutachten sieht die geplante EU-weite Abschaltung von Kupfernetzen bis 2035 als europarechtlich zulässig an und widerspricht damit früheren Bedenken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Kupferpreis
|14 375,30
|-48,75
|-0,34
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX ohne große Ausschläge erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen freundlich
Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag zurückhalten. Der deutsche Leitindex dürfte sich seitwärts bewegen. In Fernost zeigen sich die Börsen am Donnerstag freundlich.