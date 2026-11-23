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23.11.2026 11:55:00
Kupferpreis rutscht weiter ab: KI-Skepsis erfasst auch die Rohstoffmärkte
Im weiteren Handelsverlauf erholte sich der Preis wieder etwas und Kupfer wurde am Vormittag bei 12.069 Dollar je Tonne gehandelt und damit 0,8 Prozent tiefer als am Freitag. Bereits seit Beginn des Monats geht es mit dem Preis für Kupfer kräftig nach unten. In dieser Zeit hat sich der Rohstoff um etwa 15 Prozent verbilligt.
Kupfer, das unter anderem in Kabeln für Stromnetze verwendet wird, war in den Sommermonaten bei Anlegern stark gefragt. Der KI-Boom und die Aussicht auf US-Importzölle hatten die Notierung im September auf ein Rekordhoch von fast 15.000 US-Dollar pro Tonne getrieben. Der jüngste weltweite Ausverkauf bei KI-Aktien hat auch den Verkaufsdruck bei Kupfer verstärkt.
Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen ist der Preis für Kupfer stark gefallen. Die Niederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump schürte an den Finanzmärkten die Sorge vor einer strengeren Kontrolle des Ausbaus der KI-Infrastruktur mit neuen Rechenzentren und den damit verbundenen Stromleitungen.
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LONDON (dpa-AFX)
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