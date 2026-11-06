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06.11.2026 14:31:22
LA communities kick out Big Oil
After years of advocacy from residents and legal battles with Big Oil, Los Angeles voted to ban drilling and phase out oil extraction in the city. It's the first city in the United States to kick the oil industry out.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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