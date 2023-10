"Länder überdenken Energiewende": OPEC erwartet steigende Öl-Nachfrage

Die größten Ölförderer wollen in vielen Ländern Zweifel an der Energiewende ausmachen. Zwar prognostizieren sie einen höheren Anteil Erneuerbarer an der Gesamtproduktion bis 2045. Doch ohne Öl geht es ihrer Meinung nach auf absehbare Zeit nicht. Sie erwarten vielmehr einen in den nächsten zwei Jahrzehnten steigenden Bedarf. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel