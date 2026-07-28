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28.07.2026 21:37:55
Lage habe sich stabilisiert: Russland lockert Verkaufsbeschränkung von Benzin in ersten Regionen
Ukrainische Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien sorgen für kräftige Verwerfungen. Die Produktion wird gedrosselt, schnell fehlen Benzin und Diesel. Vielerorts wird der Verkauf beschränkt. Das wird nun langsam wieder gelockert. Vor allem zwei Großstädte profitieren davon.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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