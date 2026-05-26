26.05.2026 12:33:40

Lane: Märkte orientieren sich ebenso wie EZB am Ölpreis

DOW JONES--Die Finanzmärkte bewerten die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane anhand der Ölpreisentwicklung. "Ich denke, die Markterwartungen bezüglich künftiger Leitzinsen reagieren sehr sensibel auf den Ölpreis. Beide bewegen sich im Gleichschritt, ohne dass es dafür expliziter Signale unsererseits bedarf", sagte Lane der Nachrichtenagentur Nikkei. Die Marktteilnehmer sähen denselben Schock wie die EZB. "Ich glaube nicht, dass der Markt im Moment eine zusätzliche Guidance von uns benötigt", fügte Lane hinzu.

Lane verwies darauf, dass die Ölpreise über den Werten lägen, die die EZB in den März-Projektionen zugrunde gelegt habe. Sollten sie auf diesem erhöhten Niveau verharren, könnten die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft noch gravierender ausfallen. Auf der anderen Seite seien die Effekte beim Gas - das für Europa von besonderer Bedeutung sei, - relativ begrenzt, was zum Teil auf die Erwartung eines steigenden US-Angebots zurückzuführen sei. "Unter dem Strich gehe ich weiterhin davon aus, dass ein Aufwärtsdruck auf die Inflation bestanden hat. Wir werden die Inflationsprognose im Juni voraussichtlich nochmals nach oben korrigieren müssen", sagte Lane.

Lane zufolge deuten EZB-Umfragen darauf hin, dass viele Unternehmen mit der Notwendigkeit eigener Preiserhöhungen rechneten. Sollte sich das Ganze von einem Energieschock zu einem breiter angelegten Inflationsproblem entwickeln, wäre das ein massives Problem, sagte er und fügte hinzu: "Viel hängt davon ab, wie schnell es zu einer Lösung des Krieges kommt. Falls sich der Krieg in die Länge zieht, werden meiner Ansicht nach zwei Kanäle bestimmen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Der erste ist das Ausmaß der direkten Effekte auf die Preise, der zweite ist der Schaden für die Weltwirtschaft."

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 06:33 ET (10:33 GMT)

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