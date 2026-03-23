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23.03.2026 12:13:07
Laopu Gold sales, profit beat as gold rally fuels demand
Net income climbs 230% to 4.87 billion yuan, in line with forecastWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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