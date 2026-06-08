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08.06.2026 15:06:00
Lavazza Just Beat Keurig to the Punch with Pods Made Entirely of Coffee — No Plastic Involved
The Tabli system hits the US market this week and aims to take the plastic out of single-serve coffee.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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