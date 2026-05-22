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22.05.2026 08:15:42
Legal disputes rip through oil shipping after Hormuz closure
TotalEnergies weighs lawsuit against Baltic Exchange, following Mercuria, as shipping derivative losses mountWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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