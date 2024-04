Leopoldina: Geht nicht ohne CCS: Wissenschaftler wollen CO2 auch an Land einlagern

Immer mehr Wissenschaftler sehen in der Abscheidung und Speicherung von CO2 einen wichtigen Bestandteil der Umweltschutzstrategie. Modellprojekte dazu laufen nahezu alle in der Nord- und Ostsee. Die Leopoldina war die Verpressung an Land aber nicht ausschließen - unter strengen Kriterien. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel