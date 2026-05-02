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02.05.2026 06:00:16
Libya reaps oil bonanza from Iran war price surge
Crude output has risen to highest level since 2013 as demand soars to replace lost barrels from the GulfWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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