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17.09.2026 15:57:33
Lieferstopp beim Öl: Saudi-Arabien stoppt Schiffe nach Europa
Wegen der gesprengten Pipeline in Saudi-Arabien beendet das Land vorerst die Öl-Versorgung nach Europa. Eine US-gestützte Umleitung über die Straße von Hormus-Straße birgt GefahrenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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