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27.07.2026 13:04:09
Literpreis weiter über zwei Euro: Benzinpreise sinken zu Wochenbeginn leicht
Die Angriffe rund um die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus beruhigen sich zu Beginn der neuen Woche etwas, was sich direkt beim Rohölpreis bemerkbar macht. Inmitten der Schulferien tanken Autofahrer etwas günstiger - allerdings auf hohem Niveau.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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