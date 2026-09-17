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17.09.2026 17:17:48
Live-Daten von der Zapfsäule: So reagieren Benzin und Diesel
Die geopolitische Lage führt in Deutschland zu spürbaren Verwerfungen: Die Preise für Benzin und Diesel ziehen steil an. Der weltweite Energiepreisschock trifft Verbraucher in Deutschland immer härter. Wie geht es im Herbst 2026 weiter? Die aktuellen Preise für Benzin und Diesel im Überblick.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Super Benzin
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