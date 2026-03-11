|
11.03.2026 18:48:07
Live-Daten zu Benzin und Diesel: So reagieren die Kraftstoffpreise
Der Krieg im Iran führt in Deutschland zu spürbaren Verwerfungen: Die Preise für Benzin und Diesel ziehen kräftig an, die Kosten für Heizöl, Transport und Lebensmittel dürften bald folgen. Was kostet Rohöl aktuell an den Weltmärkten? Die Daten zur Spritpreiskrise im Überblick.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,12
|-0,06
|-2,89
|Super Benzin
|2,00
|-0,04
|-1,72