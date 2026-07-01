|
01.07.2026 11:14:22
Live-Daten zum Tankrabatt: So reagieren die Preise für Benzin und Diesel
Der Tankrabatt ist Geschichte: Seit dem 1. Juli gilt an deutschen Tankstellen wieder der reguläre Steuersatz - wird aber erst um 12 Uhr wirksam. Die Maßnahme sollte die Verbraucher entlasten. Wie geht es nun mit den Kraftstoffkosten weiter? Die aktuellen Preise für Benzin und Diesel im Überblick.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|1,84
|0,08
|4,66
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter in den Feierabend -- DAX beendet Handel fester -- Asiens Börsen schließen höher - Hongkong im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt schwächelte zur Wochenmitte, während der deutsche Leitindex zulegte. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich am Mittwoch stärker.